Olimpija, Jesenice in Bled

»Z igralcev treh slovenskih ekip, Jesenic, Bleda in Olimpije, teče znoj te dni kar v potokih. Vse bliže je namreč 13. september, dan, ko bodo ta tri moštva tvegala odločen korak v Evropo, v ligaško tekmovanje skupaj z najboljšimi italijanskimi in avstrijskimi hokejskimi klubi,« s(m)o zapisale Slovenske novice avgusta 1991.



Olimpijin proračun je znašal 2,373.000 mark, jeseniški 800.000 in blejski 500.000 mark. V klubih so napovedovali tudi obisk; tako so pri Olimpiji upali, da se bo povprečen obisk iz prejšnje sezone – 2500 gledalcev na tekmo – povečal na 3000, Blejci so upali, da se bo s 600 gledalcev na tekmo povečal na 1000, na Jesenicah pa so si obetali, da bodo s tekmami alpske lige povečali obisk z 2000 na 3000 gledalcev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: