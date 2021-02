Jelko K. in verodostojnost

Pred 23 leti so v slovenskem parlamentu prvič fizično obračunali in Slovenske novice so tudi ta dogodek vestno in korektno popisale. Tedaj poslanec LDSje s časopisom nekajkrat lopnil enega najbolj znanih dolgoletnih poslancev SDS(na fotografiji, desno), ki mu je očital kovinsko ograjo okoli hiše v Spodnji Besnici.Ta ista kovinska ograja naj bi namreč pred tem stala ob nekdanji vojašnici JLA za Bežigradom v Ljubljani, poslanec LDS pa da si je to državno last vzel in jo odpeljal na svoj dom. Kacin nenehnih žalitev poslanca SDS za parlamentarnim govorniškim odrom, je pojasnjeval tedaj svoje ravnanje, ni mogel več prenašati, zato se je z Delom v roki odpravil do Hvaličeve poslanske klopi in nekajkrat zamahnil.Minila so leta, politični sopotniki so postali nasprotniki, nekdanji nasprotniki pa sodelavci. Kacin zdaj sedi v kabinetu. Hvalica je upokojen in odločen kritik potez svojega dolgoletnega političnega šefa.Je pa Jelko po naši osamosvojitveni vojni, pred tremi desetletji, dejal, da so bile Slovenske novice zelo resen in verodostojen časopis.