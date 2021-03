Idol najstnic Miki Šarac

Med tistimi, ki so konec osemdesetih let prejšnjega stoletja zaznamovali slovensko glasbeno sceno, še zlasti pa z glasbo, namenjeno mlajšim najstnikom, je bil zagotovo Miki Šarac. Med letoma 1987 in 1988 je izdal dve plošči, ki sta kar močno utrdili sloves tega glasbenika in pevca na glasbenem prizorišču. Potem pa je skoraj tri leta miroval. Leta 1991 pa se je na policah slovenskih glasbenih trgovin, no, tistih redkih, ki so pač obstajale, znašla njegova nova kaseta z naslovom Lizika, s katero je pač dal vedeti, da nadaljuje glasbeno kariero. Zakaj je miroval tri leta? »Tega vprašanja sem skorajda že sit, ker me vsak sprašuje, ampak naj povem še enkrat. Po drugi plošči in kaseti sem skoraj leto dni nastopal, potem pa sem moral na služenje vojaškega roka, približno leto dni pa sem potreboval, da sem skupaj spravil material za kaseto Lizika,« je za Slovenske novice dejal Miki Šarac oz. Limbo Dance Miki, kot so ga poimenovali.

