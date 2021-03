Hrvatje naskočili košarkarja Vilfana

Prvo uradno tekmo je košarkarska reprezentanca samostojne Slovenije odigrala v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki so bile leta 1992 v Barceloni. V Bilbau je junija 1992 Slovenija na svoji prvi tekmi premagala Bolgarijo (83:54). V teh kvalifikacijah je Slovenija igrala odlično, saj je na 11 tekmah slavila 7 zmag. Olimpijske igre pa so izbrani vrsti ušle za en samcat koš. Člani te reprezentance so biliinKot so pisale Slovenske novice, zanje je iz Španije poročal eden najboljših poznavalcev dogajanja pod slovenskimi koši in na košarkarskem parketu, pa je bilo najbolj živahno pred tekmo s Hrvati. Tik pred srečanjem so namreč hrvaški reprezentanti naskočili Petra Vilfana, češ da je dajal španskemu tisku neumestne izjave. Specialna vojna pač, je zabeležil poročevalec.Zgodilo pa se je tako: Vilfan je povsem po naključju prišel na kavo v kletni bife hotela Don Yo v času, ko so v sosednji obednici kosili Hrvati. Takoj so ga povabili medse, da bi razčistili njegove izjave v španskih medijih. Dejali so mu namreč, da so »nekateri igralci v nekem časniku« – Hrvati so bili venomer znani po tem, da so očitke argumentirali z »neki viri v nekih medijih oz. na neznanem mestu« – prebrali njegovo izjavo, da od nekdanjih republik znajo igrati košarko le Srbi, Črnogorci in Slovenci, Hrvati pa da so samo napihnjeni. Niso navedli imena časnika, a je bilo dovolj, da so Vilfana malce zmedli.Razložil jim je, da ni doslej še nič povedal nobenemu španskemu novinarju in da kaj takšnega niti ne bi mogel izjaviti. »Toda položaj je ostal mučen,« je zapisal Trbovc in dodal, da Vilfan res ni rekel nič podobnega, kot tudi ni naključje, da so ga Hrvati napadli le nekaj ur pred tekmo.Tekmo 1. junija 1992 so Slovenci izgubili s 70:93, strelci za Slovenijo pa so bili: Horvat 2, Daneu 8, Zdovc 16, Kraljević 3, Hauptman 2, Alibegović 19, Vilfan 2 in Kotnik 18 košev.Provokacije med Slovenijo in Hrvaško so se nadaljevale in v tridesetih letih samostojnosti obeh sosed postale tradicionalne. Na vseh področjih, od politike do kmetijstva in športa ter širše.