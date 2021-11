Podarili vam bomo avtomobil!

Čemu bi čakali na prihod decembrskih radodarnih mož, da vam pričarajo nasmeh in polepšajo dan, ob tem pa postrežejo še z vznemirjenim pričakovanjem, kaj se skriva v lično zavitem darilu? Že čez dober teden, 15. novembra, se namreč vrača Terna, verjetno najbolj priljubljena nagradna igra Slovenskih novic, in s kančkom sreče čisto pravi zadetek, ki prvič prihaja s kar dvojnim odmerkom. Ne prinaša namreč več »le« bogatih nagrad, ki se skrivajo pod nalepko vsakodnevne izdaje našega in vašega časopisa.

Igra ima že dolgo tradicijo. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Ne, drage bralke in bralci, tudi če boste pri drgnjenju samolepilnega kupončka, ki vas bo vsak dan do 11. decembra vabil in mamil, da pokukate podenj, sprva doživeli razočaranje, to še ne pomeni konca. Tudi nedobitni kuponček vas bo vsakokrat popeljal v vzporedno igro žreba denarne nagrade. Skratka, Terna se vrača še bolj radodarna kot kdaj prej, vaše možnosti dobitka pa so podvojene! In ker seveda korakamo s časom, boste stiskali pesti in se od pričakovanja »ali je ali ni« tresli tako pri tiskani izdaji kot tudi spletnih Slovenskih novicah.

Trije enaki simboli

Naši zvesti bralci Terno verjetno poznate že do obisti. Radostni vzkliki prvih srečnih dobitnikov tiste čisto prve Terne so namreč zadoneli že pred 11 leti, od tedaj pa se je zvrstilo že več kot 40 krogov te igre, ki se vam je usedla v srce. Deloma zaradi nadvse privlačnih nagrad, od avtomobilov, skuterjev in koles, prek malih in velikih gospodinjskih aparatov ter vrhunskih posod do potovanj in denarja, zadnja Terna, ki je nosila srečo leta 2017, pa je največjega srečneža spremenila celo v ponosnega lastnika novega stanovanja.

Ob lepih nagradah svoje vsekakor prida dejstvo, da vsako razočaranje prinaša tudi upanje naslednjega dne, saj z vsakim novim dnem nagradne igre prihaja nova priložnost za srečo. Nova priložnost, da boste morebiti prav vi poklicali naše uredništvo in dahnili čarobne besedice: »Imam tri enake simbole!« In ta tako dobro poznan koncept igre ostaja enak, a z najbogatejšim nagradnim skladom doslej. Ne nazadnje praznujemo Slovenske novice letos 30 let, naš jubilej pa je hkrati tudi vaš, zatorej – izjemne nagrade, nekatere ogromne, druge velike in tretje nekoliko manjše, ki bodo v 24 dneh osrečile več kot 107.000 srečnežev.

Vsak dan še dodatna možnost dobitka v dnevnem žrebu. FOTO: Igor Mali

Dober glas seže v deveto vas in verjetno tudi tisti, ki kupite naš časopis le občasno, veste, kako igrati Terno. A vseeno ponovimo pravila igre, ki se začne z radovednostjo in pričakovanjem. Na naslovnici vsakokratne izdaje Slovenskih novice se bo med 15. novembrom in 11. decembrom lesketal nagradni kuponček, ki morda prinaša nagrado. Počasi ga ločite od papirja, da se prikaže prvi simbol. Če mu sledi enak, se boste verjetno že tresli od vznemirjenja, saj je nato vse odvisno od še tretjega, zadnjega simbola. Če je enak prvima dvema, ste namreč zadeli terno!

Nagrada je vaša! Kakšna, pa vam povedo že razkriti simboli. S tremi podobami avtomobila se boste na naslednji izlet že odpeljali s povsem novim jeklenim konjičkom, z udobnim, prikupnim in poskočnim citroënom C3. Morda boste zadeli enega izmed štirih pralnih ali štirih sušilnih strojev gorenje, ki so tudi v tokratnem nagradnem skladu, trojček ploščice prinaša srečnemu dobitniku 10-gramsko ploščico zlata, kar 72 bralcev s srečno roko pa bo dobilo darilni gram zlata. A s tem bomo velikansko malho daril šele dobro načeli, v njej se namreč skriva še kar 107 tisoč manjših nagrad.

Pokličite še isti dan

Ob treh enakih simbolih boste verjetno želeli veselo novico deliti z bližnjimi. A naj vas to vzhičenje ne zanese toliko, da bi še tisti isti dan pozabili poklicati na naše uredništvo, saj bo zgolj tako nagrada tudi v resnici prišla v vaše roke. Poklicati nas morate že na dan objave in pustiti svoje podatke (in, seveda, številko kupona), sicer bo nagrada zapadla. Podobno lahko vsak teden od ponedeljka do vključno sobote sodelujete tudi v spletni igri.

Dobitki 1 x osebni avtomobil citroën C3 1 x 10-gramska ploščica zlata 72 x darilni gram zlata v vrednosti 75 evrov 4 x pralni stroj znamke Gorenje WNEI72B 4 x sušilni stroj znamke Gorenje DE82 toplotna črpalka 107.000 x manjše nagrade dnevno žrebanje 40 evrov

V minulih letih in v preteklih krogih Terne bi po razočaranju, če se pod odlepljenim kupončkom ne bi skrivala nagrada, počakali na nov dan in nov kuponček. Tako je tudi tokrat, a z nadvse razveseljivo novostjo. Prav vsi igralci vsakokratnega dne, tako spletni kot tisti, ki ste raje prelistali časopis, boste namreč avtomatično sodelovali še v dnevnem žrebu, ki bo enemu izmed vas vsak dan odebelil denarnico za štiridesetaka. Ali je bila sreča mila prav vam, pa boste izvedeli še isti dan ob osmih zvečer na spletni strani slovenskenovice.si/terna.