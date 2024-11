Zvezde Instagrama: Nipke (Suzy)

Boštjan Nipič, znan po umetniškem imenu Nipke, velja za zelo priljubljenega raperja. Povsem upravičeno, saj z besedili spodbuja mlade, da postanejo čim boljši in so aktivni v sooblikovanju družbe. Enako počne s profilom, na katerem daje velik poudarek medsebojni povezanosti ter skrbnemu odnosu do narave in družbe, v kateri živimo. Je odličen primer vzornika, ki se zaveda odgovornosti svojih dejanj.

OBJAVE: 1.757

SLEDILCI: 19.984

SLEDI: 1.584

Z leopardom na kratkih hlačah je osvajal lepote Norveške. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Čeprav si z Alfijem delita isti priimek, z glasbeno legendo nista v sorodu. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Da je pravi šarmer, dokazuje z rožicami, ko pravi, da je ena za punco in ena za mamico. FOTO: osebni arhiv/Instagram

S srčno izbranko Majo gresta rada na Cres, kjer ni prostora za stres. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Pet mesecev brez frizerja FOTO: osebni arhiv/Instagram

Starši so upravičeno ponosni na sina. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Otroci so navdušeni nad svojim junakom. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Domače se počuti z mikrofonom v roki in rimo na ustih. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Čudoviti spomini na otroštvo z bratom Aljošo FOTO: osebni arhiv/Instagram