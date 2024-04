Spoštovana Zvezdana! Še nikoli v življenju nisem pisal nikomur, tudi zdaj ne potrebujem nasveta. Nisem neki neuki mačo, a to, kar počnete ženske, mi gre že pošteno na živce. Bluzite kot vedno, že tisočletja, ti bi sicer rekla, da vas že tisočletja tlači moški svet. To je pač naravno, ste šibkejši spol in basta. Pa kaj je z vami, zakaj se počutite slabo, če rojevate in morate skrbeti za svoje dojenčke? Kaj bi sploh rade, da še mi, dedci, začnemo rojevati? Narava vas je naredila takšne, kot ste, najlepše vas je gledati za štedilnikom, tja sodite, ker je kuhanje vaša domena, v tem ste izvrstne,...