Zvezdana Mlakar: življenje z divjimi zvermi (Suzy)

Najprej jo je obiskal rjavi medved, nato ji je življenje zagrenil še plenilski ris. Zvezdana Mlakar je izkusila že vse sladkosti in grenkobe bivanja v naravi. Njena domačija, obdana z drevesi in travniki, je lahek plen nepovabljenih gostov.

Zlasti tistih na štirih tacah. Vendar se igralka neustrašno brani, saj se zaveda, da smo se ljudje naselili v okolje divjih zveri. »Ne pristajam na pobijanje. Živali to počnejo izključno iz preživetvenih razlogov. Zavedam se, da so moje lame, osli in druga živež samopostrežna trgovina gozdnih mesojedcev,« podoživlja nedavno bližnje srečanje z risom.

»Očitno je nekaj hudo narobe, da se je velikanska mačka upala tako približati naši hiši. Niti močna električna ograja je ni ustavila. Upam, da smo se sedaj dovolj dobro zaščitili. Za dodatno varnost skrbijo moji orjaški in pogumni psi,« je še povedala.