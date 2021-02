Znani v zvezdah: Maja Keuc

Maja Keuc je po ascendentu ambiciozna, resna, odgovorna, disciplinirana in organizirana kozoroginja, ki se ne preda zlepa na poti do ciljev. Kar pet planetov s Soncem vred in severni karmični vozel so prav tako v tem zemeljskem znamenju, kar še poudari njegove poteze – da je marljiva, previdna, predana svoji viziji, si želi uspeti in je pripravljena za to marsikaj žrtvovati. S Soncem v prvi hiši je zelo samostojna in neodvisna, ker je ob njem Saturn v vodnarju, napredna, moderna, samosvoja, ekstravagantna in rada počne stvari po svoje. Lahko je človekoljubna okoljevarstvenica, ki si priz...