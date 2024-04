Primorska glasbenica zaskrbljena: »Ni normalno, da so nam nepremičnine nedosegljive« (Suzy)

Triindvajsetletna primorska raperka, umetnica in divja upornica Masayah, ki je s svojo ustvarjalnostjo dodobra prevetrila slovensko glasbeno sceno, z iskrenimi sporočili ves čas navdihuje in opogumlja mlade. Sama dobro ve, kako težko je najti svoj prostor pod soncem, zato jo vsa problematika, povezana z mlajšimi generacijami, zanima in o njej tudi odkrito govori.

Glasbenica se je tokrat dotaknila stanovanjskih stisk mladih, ki v zameno za previsoke najemnine bivajo v nevzdržnih razmerah in zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin ne morejo priti do svoje nepremičnine.

»Mladi brez finančnega zaledja težko pridejo do svojega stanovanja, sploh pri takšnih cenah! Ni normalno, da so nam nepremičnine nedosegljive in na tem področju bo treba nekaj korenito spremeniti, če se želimo razvijati. V nasprotnem primeru bo mladina pobegnila v tujino, kjer bodo spoštovani, ali se bodo prisiljeni zateči k 'drugim poslom', da bodo preživeli mesec,« je zaskrbljena glasbenica, ki še sporoča, da morajo biti mladi na prvem mestu, če si želimo napredka v državi.