Žalostni Andrej Košak: več kot tri mesece ni videl žene

Režiser Andrej Košak se gre že sedem let ljubezen na daljavo. Svojo ženo Marijo, ki dela v vodstvu velike makedonske zavarovalnice, je spoznal v disku dan pred premiero svojega zadnjega filma Stanje šoka. »V manj kot letu sem se skoraj preselil v Skopje, čez dve leti sva bila že poročena,« pove Andrej, ki zakonsko življenje živi na relaciji Ljubljana–Skopje. Makedonska prestolnica mu je všeč, navdušen je nad toplim podnebjem, prijaznimi ljudmi in odlično hrano, a vsemu temu se je moral odpovedati zaradi korone, na preizkušnji pa je tudi njegov zakon.



»V Skopju sem bil nazadnje junija, takoj ko so se odprle meje. Ker so se kmalu tudi zaprle, sem prišel v Ljubljano. Zdaj pa je negotovo, kdaj se bova lahko videla z mojo Marijo,« pove Andrej, ki si čas krajša s pisanjem novega scenarija. Z ženo ohranjate stike prek sodobne tehnologije, vendar to še zdaleč ni enako kot odnosi v živo.