Vesna Milek šla po sledeh Kleopatre

Pisateljica, novinarka in kolumnistka se je podala v deželo faraonov in piramid. Mistični Egipt jo je prevzel s tisočerimi zgodbami, kar je odlična popotnica za njeno novo knjigo. Tokrat se je podala v svet ene najbolj spektakularnih žensk v zgodovini človeštva. Družila se je s Kleopatro, vladarico ptolemajskega kraljestva. Že samo plutje po reki Nil in sprehajanje med mogočnimi templji je bilo svojevrstno doživetje, ki jo je gotovo preželo z navdihom za nove vrstice.

»Tu sem bila pred petindvajsetimi leti in takrat napisala prvo poglavje. Zdaj sem na Nilu drugič, in mislim, da sem napisala zadnje. Kakšen navdih, kakšne podobe, kot da se je v teh osmih dneh zgodilo sto vzporednih svetov,« je na kratko orisala še zelo sveže vtise, ki jih bomo lahko že kmalu prebirali.