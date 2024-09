V zakulisju Avsenikovega festivala (Suzy)

Tako v dvorani kot šotoru je v treh dneh največje uspešnice Ansambla bratov Avsenik in lastne skladbe igralo več kot 20 ansamblov, ki ohranjajo Avsenikov zven. Organizator festivala in direktor gostilne Avsenik Aleš Avsenik je povedal, da se je v zibelki narodnozabavne glasbe, v Begunjah, na dveh odrih zvrstilo okoli šest tisoč obiskovalcev, živahno je bilo tudi v zakulisju, kjer so se družili številni znani obrazi. Vsi so se strinjali, da je bilo vzdušje nepozabno, kar je dokaz, da je kvintetovska glasba med ljudmi še kako živa in združuje ljudi tako v domovini kot v drugih, predvsem nemško govorečih deželah. Koga vse smo ujeli, si oglejte na fotografijah.

Anže Langus Petrovič Dagi in Aleš Avsenik, slednji kot organizator festivala in direktor gostilne Avsenik, sta skrbela za nemoten potek festivala.

Bernd Pratter in Urša Mlakar sta povezovala letošnji festival. On v nemškem, ona v slovenskem jeziku

Jernej Brilej je nastopil s svojimi Original Štajerci v spremljevalnem programu, na odru restavracije gostilne Avsenik.

Monika Avsenik in Tina Debevec, pevka Hišnega ansambla Avsenik

Niki Legat, vodja ansambla Veseli Begunjčani s sinom Žanom, poveljnikom begunjskih gasilcev

Robert Marzel s sinom Tadejem in 'šefom' Robertom Zupanom, vodjo ansambla Zupan

Tina Čermelj je partnerica vodje in harmonikarja Vipavskega kvinteta Nejca Vrtovca.