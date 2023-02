To je skriti talent Tina Vodopivca

Tina Vodopivca poznamo kot enega najbolj zabavnih Slovencev, ki se je podpisal pod številne predstave in nastope, nazadnje tudi pod režijski prevenec Nekaj sladkega. Marsikdo ne ve, da je postavni mladenič študiral pravo, še manj pa, da je dolga leta treniral košarko.

»V času najstništva sem se zaljubil v košarko in jo dolgo treniral. Med študijem sem bil celo košarkarski trener in tako mimogrede še nekaj zaslužil. Ko sem enkrat ponavljal letnik, sem prevzel še druge ekipe in bil nekaj časa zelo zaposlen, saj sem treniral kar devet ekip. Dobil sem kopico izkušenj – če znaš v telovadnici krotiti dvanajst najstnic, boš znal tudi snemalno ekipo,« v smehu pove Tin in dodaja, da dekleta v tistih letih niso bila najbolj navdušena nad košarko.

Med treningi so raje klepetala in se smejala, medtem ko so bili fantje bolj motivirani, ga z veseljem poslušali in se podili za žogo.