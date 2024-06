Težave v raju: je to konec za Jennifer Lopez in Bena Afflecka (Suzy)

Da jih imata, čivkajo že vrabci na strehi, saj je Jennifer Lopez odpovedala celotno turnejo, da se posveti družini in prijateljem, Ben Affleck pa se je iz doma, ki sta ga kupila pred letom dni, že izselil. Za dvorec na Beverly Hillsu, ki smo ga predstavili v reviji, sta odštela približno 60 milijonov evrov, ravnokar pa je spet na prodaj. Medtem ko on živi v najetem domu v bližini, ona vztraja v hiši.

Dvorec z dvanajstimi spalnicami je spet na voljo!

Čeprav ločitve menda še ni na obzorju, imata težave, ki jih poskušata razrešiti, vendar vanje nikakor ne vpletata otrok. Ben ima tri z Jennifer Garner, Jennifer dva z Marcom Anthonyjem. Zato se zadnje čase videvata na dogodkih otrok, ki jih vsemu navkljub brezpogojno podpirata. Ujeli so ju, ko sta odhajala s košarkarske tekme Benovega sina Samuela. Čeprav sta bila sprva videti nekoliko okorna in si izmenjala le poljub na lice, sta se trudila z nasmeški in spodbudnimi pogledi. Držimo pesti, da bosta rešila težave.