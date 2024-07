Svečano je odprl festival Bookstan (Suzy)

Naš glasbenik in pisatelj Zoran Predin še naprej žanje pohvale za svoj roman Brezmadežna, ki je izšel tudi pri naših južnih sosedih, zato ni presenetljivo, da so ga izbrali za avtorja, ki je svečano odprl festival Bookstan. Vsestranski ustvarjalec je knjižni festival odprl z glasbenim nastopom, ki je sledil predstavitvi Bezmadežne. Na poti ga je spremljala njegova žena Barbara Lapajne Predin, ki je obeležila njun obisk Baščaršije.

Še vedno sta mlada zaljubljenca, se strinjajo njuni prijatelji. Foto: Senad Belko/Facebook

»Prvič sem se po njej sprehajala 4. 9.1982, na mamin 40. rojstni dan. Naslednji obisk je bil gledališki, nato koncert Indexi in prijatelji, letos pa Festival Bookstan,« je zapisala na družabnem omrežju. Njen mož zadnje čase veliko potuje in promovira svojo knjigo, ki jo trenutno prevajajo celo v angleški jezik, ona pa mu z veseljem dela družbo, kadar je to le mogoče.