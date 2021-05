Suzy kuha: šparglji – kulinarični hit te pomladi

Lazanja

V teh mesecih buhteče narave jih pripravljamo na vse mogoče načine, ovite s pršutom ali v testu ter rižoti in omleti že vsi poznamo, zelo zdrava je tudi špargljeva juha, na portalu Odprta kuhinja pa smo izbrskali še nekaj receptov, ki bodo zagotovo popestrili vaš jedilnik.*300 g zamrznjenega ali svežega oluščenega graha*6–10 špargljev*1 čebula*3 stroki česna*olivno olje*pločevinka paradižnika*košček suhega feferona*4 jajca*2 rezini kuhanega pršuta ali kocke pršuta, salame (po želji)Šparglje narežemo na koščke, jih blanširamo skupaj z grahom in preložimo v pekač. Pečico vklopimo na 200 stopinj. Drobno nasekljamo čebulo in česen ter ju skupaj s pršutom ali panceto, če smo se odločili za mesno različico, popražimo v ponvi. Dodamo pretlačen vložen paradižnik ali na kose narezane sveže paradižnike, posolimo, začinimo s sesekljanim feferonom in na majhnem ognju počasi dušimo največ pet minut. Zmes naložimo v model k špargljem in grahu, premešamo in na vrh ubijemo jajca. Rahlo posolimo, popramo in postavimo v pečico. Pečemo 10 minut, da beljak zakrkne, in takoj ponudimo s kosom dobrega kruha.(za 10–12 oseb)*zavojček svežih testenin za lazanjo*2 šopka špargljev*bešamel*100 g masla*50 g moke*1 l mleka*malo naribanega muškatnega oreščka*sol*nekaj pesti naribanega parmezana, malo maslaBešamel pripravimo tako, da v loncu na srednje močnem ognju razpustimo maslo, ga posujemo z moko in jo pražimo do zlato rumene barve. Pazimo, da je ne zažgemo. Med nenehnim mešanjem z metlico prilivamo vroče mleko. V narejeno omako naribamo malo muškatnega oreščka, solimo in premešamo. Špargljem odstranimo olesenele dele in jih na hitro skuhamo v slanem kropu. Preostanek narežemo na centimeter ali dva dolge koščke, dodamo malo bešamela ter vse skupaj zmeljemo s paličnim mešalnikom. Špargljev pire pokusimo in po potrebi dosolimo. Zdaj sestavimo lazanjo: na pekač, ki smo ga namastili s koščkom masla, damo najprej malo bešamela, razporedimo sveže testenine za lazanjo, sledi tanka plast bešamela, plast špargljevega pireja, nekaj vršičkov špargljev in plast naribanega parmezana. Nadaljujemo, da porabimo vse sestavine. Na vrhu naj bo bešamel, ki ga posujemo z naribanim parmezanom in dodamo še nekaj koščkov masla. Pečemo dobre pol ure na 200 stopinjah.*300 g piščančjega fileja*kokošja ali zelenjavna jušna osnova*100 g čebule, 2–3 večji stroki česna, 100 g šampinjonov*80 g koromača, 180 g špargljev*po žlička peteršilja, zelene*0,8 dl smetane za kuhanje, žlica masla, olivno olje*žlica moke, sol, poper*1/2 žličke rjavega sladkorja*zavitek listnatega testa (275 g)*jajce za premazMeso narežemo na majhne do srednje velike trakove. Šampinjone narežemo na srednje debele lističe, šparglje na 1,5–2 cm dolžine, koromač pa na manjše koščke. Čebulo in česen na drobno nasekljamo. Na zmernem do močnem ognju segrejemo približno 0,5 dl olivnega olja. Dodamo piščančji file in ga popražimo toliko, da meso na videz ni več surovo. Dodamo čebulo in nekaj ščepcev soli. Premešamo in pražimo. Ko se čebula zmehča, dodamo koromač in po potrebi žlico olivnega olja. Premešamo. Dodamo šparglje, gobe, česen, peteršilj, zeleno in poper. Premešamo in zmanjšamo ogenj. Ko se sestavine zmehčajo, dodamo maslo in sladkor, premešamo, nato dodamo še moko in spet premešamo. Prilijemo smetano in 3–4 dl jušne osnove. Dobro premešamo in pustimo, naj rahlo vre 10–15 minut. Če je treba, dolijemo nekaj vode in solimo po okusu. Vse skupaj vlijemo v pekač. Robove pekača namastimo z maslom, da se bo testo lepše prijelo. Listnato testo na sredini malce zarežemo, ga preložimo na sestavine v pekaču in pritis­nemo ob rob pekača. Premažemo ga z razžvrkljanim jajcem. Pečemo 15–20 minut na 180–190 stopinjah.*250 g svežega razvaljanega listnatega testa*2 žlici olivnega olja*100 g slanine*300 g svežega sira ali rikote (lahko po pol vsakega)*150–200 g kajmaka (ali goste domače smetane, lahko tudi maskarponeja)*lupina 1 bio limone*drobnjak, peteršilj, sol, poper*250 g špargljevPečico segrejemo na 200 stopinj. Šparglje očistimo, po potrebi ostrgamo in odrežemo trde konce. Slanino narežemo na kocke. Zelišča sesek­ljamo. Pravokoten pekač malenkost namastimo in pomokamo, nato nanj položimo razvaljano listnato testo. Testo na več mestih prebodemo z vilicami in postavimo v pečico za približno 10 minut, da se napol speče. Medtem v ponvi na hitro popečemo slanino, jo odstavimo in prihranimo. V posebni posodi zmešamo rikoto, kajmak ali smetano, lupino limone, vsa sesekljana zelišča in parmezan. Začinimo s soljo in poprom. Pekač z napol pečenim testom vzamemo iz pečice in ga nadevamo s skutnim nadevom. Potresemo s popečeno slanino (maščobo prihranimo!) in po vrhu položimo šparglje. Prelijemo še z maščobo slanine in vrnemo v pečico za 15–20 minut.