Srčni muzikant s Koroške

Boris Dren je Korošec, doma iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, priženjen pa je v Vuzenico, kjer je doma njegova srčna izvoljenka Lea, s katero sta se lani poročila. Že prej pa sta postala oče in mama sinovoma Jaki in Jaši. »Sam ju kličem kar JJ, ampak brez skrbi, to nima nobene zveze s politiko,« se takoj pošali naš sogovornik, ki je sicer po poklicu strojni tehnik in diplomirani organizator dela, dela pa na CNC-strojih v Hygalu, ki je uspešno, stabilno in družini prijazno podjetje. FOTO: Suzy V prostem času se ukvarja z glasbo, s Srčnimi muzikanti pa ne igra le kitare, temveč skrbi ...