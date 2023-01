Športna upokojitev Tine Trstenjak: pogumno v nove izzive

»Ugotovila sem, da se je treba na določeni točki ustaviti. In mislim, da je čas, ko se leto končuje, ravno pravi trenutek za takšno odločitev. Da zaprem eno poglavje in odprem novo,« je slovensko javnost tik pred novim letom obvestila ena najboljših, pa tudi z medaljami najbolj ovenčanih športnic, 32-letna judoistka Tina Trstenjak.

V svoji zares bogati karieri je osvojila, kar se je dalo – kot edina Slovenka je v istem letu naslove evropske, svetovne in olimpijske prvakinje, kar je uspelo le osmim judoistom na svetu. Doma ima pravo zakladnico medalj in drugih odličij. Hitro pa navrže, da ji vse to ne bi uspelo brez pomoči staršev in izjemnega trenerja Marjana Fabjana. O njeni upokojitvi se je sicer šepetalo že od predlanskega poletja, ko si je po drugi olimpijski medalji vzela leto dni premora, nato pa čedalje intenzivneje razmišljala o slovesu. Seveda pa to po 14 letih izjemne kariere ne pomeni dokončnega slovesa od juda, saj bo še naprej pomagala svojemu klubu.