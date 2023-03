Sporočilo ob koncu tedna: Vaš največji učitelj je vaša zadnja napaka

Zdaj je čas, da se dotaknete svoje moči, saj bosta njena vročina in plamen prižgala vašo strast, ki vas bo pognala naprej na mnogo načinov. Sprejmite to moč in se naučite vladati svojemu življenju iz mesta v sebi, ki je jasno in resnično. Odločitve so tiste, ki vas bodo premaknile naprej. Na poti do sebe boste srečali vse, kar si pravzaprav želite.

Če ne marate smernic, kam naj gre vaše življenje, raziščite svoje odločitve, morda bi pri njih morali kaj spremeniti. Zares dobro razmislite, preden boste znova sodili o življenju drugih, njihovi preteklosti in njihovem značaju. Prehodite najprej pot v njihovih čevljih, vživite se v njihove strahove, dvome, žalost in bolečino ter občutite njihov zadržani nasmeh, ki zakriva globoko bolečino. Vsak ima svojo zgodbo, ki jo doživlja na svoj način. Kdo ste vi, da sodite kreacijo nekoga drugega? Sodite lahko le svojo lastno zgodbo, svojo kreacijo. Ne pustite se zmesti – poglejte v ozadje! Vse vaše zvijače le skrivajo resnico, ki je v tem trenutku ne želite videti. In tisti, ki ga sodite, vam odgovarja: »Vedno ti govorim resnico, le ti je nočeš slišati.

Vedno sem ti pokazal, kdo res sem: le ti me nočeš videti.« Dobili ste nič koliko namigov, a odločili ste se jih spregledati. Ljudje vas lahko potegnejo v dejanja, ki razkrijejo vaše sence, zato jih potem obtožujete. A bili so le vaši učitelji, dali so vam možnost postati boljša oseba, izvedeti vse o sebi ... Toda lažje je soditi druge, kajti skoznje gledate globoko v svoje srce. In nauk: ste resnično začeli postajati bolj sočutni do drugih ali samo mislite, da ste? Poglejte pod površje, snemite masko in se potrudite prepoznati resnico o okoliščinah, ki jih najdete v sebi. Kaj pa, če ste vi delali narobe in vas je prav ta oseba, ki jo zdaj tako zelo sodite, učila slediti poti resnice skozi popolno vdajo? Vsak nekega dne dobi račun. Tudi jaz, vi, mi vsi. Zato se zamislite, ko boste naslednjič sodili koga. Poglejte resnici v oči in videli boste angela, ki ga iščete. Vaš največji učitelj je vaša zadnja napaka.