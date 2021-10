Sporočilo ob koncu tedna ...

Zdaj je čas, da zaupate vase, v moč, ki jo imate, da lahko dosežete čarobne stvari, a pri tem ne dovolite, da vas lastne ovire poteptajo z izgovori in dvomi. Močni ste, zberite še pogum in vero, da stojite v tej moči. Zaprite oči in občutite bistvo svojega bitja. Čas je zdaj zelo pomemben.

Kako se počutite, ko se začutite? Spustite ego, zaupajte in ohranite upanje. Zdaj je čas za ponovno vzpostavitev harmonije, najprej v sebi in nato v svoji okolici. Ne pozabite, harmonija srca lahko obstaja le, ko skrbite zase polno in odgovorno. Osredotočite se na svoja občutja in potrebe, saj je to nujno, da se počutite izpolnjene v sebi. Poiščite ljubeč prostor, ki obstaja v vašem srcu, da se resnično odprete ljubezni, prijaznosti, dobrosrčnosti in odpuščanju. Preživite čas v okolju, ki vas podpira, vzemite si ga, da se naučite resnično sprejeti sebe in prepoznati, kdo v resnici ste in kaj želite. Poglejte se, zazrite se vase ...

Odpuščajte. Predajte breme preteklosti in si dovolite vstopiti v trenutek. Za karkoli, kar si tako srčno želite v življenju ali odnosu, se morate najprej soočiti z globokimi čustvi, za katera ste mislili, da ste opravili z njimi. Te misli se bodo zdaj ponovno vračale navidezno od nikoder, s projekcijami na druge. Preverite ... Kaj če ste v zadnjih nekaj mesecih nezavedno zašli s poti in postopoma izgubljali občutek, kaj je res pomembno? To, da se lahko v teh dneh na koga verbalno znesete, bo del procesa soočanja s svojimi očalci resnice. Sledite luninim ciklusom, ti vas bodo povezali s kozmičnim ritmom narave. Občutki drugih zdaj niso pomembni, čas je, da se zazrete vase, da vstopite v trenutek ... Začutite se in se naravnajte na svoj notranji utrip. Razumevanje svojega bitja in sprejemanje njegovih sporočil vas bo vodilo v odkrivanje novega o vašem pravem in skritem jazu. Odkrijte magičnost tega obdobja, ko zrete v daljave svojih sanj.