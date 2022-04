Ali je spomladanska utrujenost mit ali resnica? Lahko je oboje. Resnica je, da smo res lahko spomladansko utrujeni. A ta resnica je posledica slabih navad v prejšnjem letnem času ali celo prejšnjih letnih časih! Mit pa je, kadar na spomladansko utrujenost nalepimo vse svoje slabe navade, ki so običajno glavni razlog utrujenosti. In utrujeni smo lahko v vseh letnih časih, če ne skrbimo za telo tako, kot to potrebuje. Ko se spomladi začne daljšati dan, telo potrebuje približno od dva do tri tedne, da se navadi na več aktivnosti, daljši dan, spremembo ure in naravno večjo aktivnost v tem letnem ...