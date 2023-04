Spomini Katarine Čas: »Uživala sem vsako sekundo!«

Biti obdan z legendami in zvezdami svetovne filmske industrije so sanje vsakega igralca. Katarini Čas so se že večkrat uresničile, zdaj pa smo dobili še vpogled v zakulisje nastajanja ene najbolj prepoznavnih scen v njeni filmski karieri. Ni Slovenca, ki ne bi poznal prizora, v katerem je naša zvezda samo v kopalkah in vrtoglavih petah polepljena z denarjem. Na fotografiji pred njo stoji eden najbolj oboževanih režiserjev Martin Scorsese in daje navodila, kako posneti to zelo pomembno akcijo. Izvedeli smo še, da je bila večina filma čista improvizacija in da je slavni avtor legendarnih celovečercev upošteval tudi Katarinine ideje.

»Uživala sem vsako sekundo!«

»Da dobiš priložnost, da se učiš od največjih v Hollywoodu je velik privilegij in uživala sem vsako sekundo. Sicer pa tudi v tem poslu velja pravilo, da so najbolj uspešni in nadarjeni res najbolj preprosti in spoštljivi,« nam še zaupa eno izmed zanimivih spoznanj soustvarjanja filma Volk z Wall Streeta, na katerega ima po enajstih letih od nastanke še vedno zelo žive spomine.