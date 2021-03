Komičarka spisala odo ženskam

V mesecu, ki je posvečen ženski energiji, je radijska voditeljica in komičarka Tanja Kocman spesnila prav posebno odo in z njo ženskam dala vedeti, da so čudovite prav takšne, kot so.



»Lepa si. Tudi ko z mastnimi lasmi za otroki ali psi tekaš in tudi ko se v umazani trenirki z organi na občini prerekaš. Lepa si. Tudi ko se ti ne da, da bi se v celoti umila, in tudi ko si pred nedeljskim kosilom sama liter rdečega spila. Pametna si. Tudi ko ne znaš izračunati, kaj pomeni 20 procentov popusta, in tudi če kdaj kaj neprimernega spustiš v svoja usta. Pametna si. Tudi ko iščeš telefon, medtem ko se po njem pogovarjaš, in tudi ko se za svojo norost na PMS izgovarjaš. Močna si. Tudi ko se zjočeš, ker ti sredi ceste odpade guma, in tudi ko se življenje nate spravi kot krvoločna afriška puma. Močna si. Tudi ko ga vzameš nazaj, čeprav res več ne bi smela, in tudi ko pred poletjem shujšaš mnogo manj, kot si pa tokrat res hotela. Ženska si. Takšna, zaradi katere so druge zažigale modrce, se borile za pravice. Takšna, za katero so one hotele več kot samo to, da si brijemo noge in za moža ne pečemo več potice. Ženska si. Takšna nora, svoja, obuta v petke, ko boli. Takšna lepa, pametna, močna … Vse to si ti!«



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: