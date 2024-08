Slovenski zvoki slavijo življenje (Suzy)

Vodja ansambla Slovenski zvoki je Bojan Lugarič, klarinetist, saksofonist, ki ob pevki Tadeji Avbreht tudi poje, trobento igra Zlatko Žikovšek, harmoniko Jože Drugovič, bariton, kontrabas in bas kitaro Žan Potočnik, kitaro pa Mirko Kosar. Člani ansambla so izjemno povezani in njihove melodije so pri poslušalcih izredno priljubljene. Še posebno božajo dušo njihovi valčki. Zadnji, z naslovom Življenje moje je lepše v dvoje, še posebno.

Glasbo je ustvaril Lugarič sam, besedilo je po njegovih napotkih napisala Vera Šolinc. In zakaj je valček ganljiv? Ker ga je Bojan posvetil svoji ženi Tini. Ta je lani praznovala abrahama, a rojstnodnevne zabave ni bilo, saj so ji diagnosticirali resno bolezen. Namesto praznovanju se je tako morala posvetiti zdravljenju, v kar so bile usmerjene vse njene moči. »Ne, ni bilo lahko. Na srečo lahko zdaj, po enem letu, rečem, da se je bolezen ustavila in ji dobro kaže. Samo upam, da bo tako ostalo. Seveda smo letos njen rojstni dan praznovali še malo za nazaj in slavili njenih 50 + 1,« nam je zaupal Lugarič.

Na snemanju videospota je bilo zelo vroče. FOTO: osebni arhiv

Ravno zato se je v zadnjem letu boril s številnimi strahovi in razmišljal o minljivosti življenja. Tako se je rodil čutni valček, v katerem med drugim slišimo: »Dolge so noči, kadar ob meni te ni, ko te pogrešam, hrepenim, te sanjam, ko vendar zaspim, saj so med nama tiste vezi, ki moč jih pretrgati ni.« Ta valček je bil eden od rojstnodnevnih daril ženi, saj so jo z ansamblom premierno, za presenečenje, zaigrali prav na njenem letošnjem praznovanju. A to ni le Tinina in Bojanova ljubezenska zgodba, saj se lahko v tej pesmi najdejo vsi, ki se imajo radi in se dopolnjujejo.

Vse dame Slovenskih zvokov (od leve zgoraj) Diana Kosar in Mojca Žikovšek, spodaj Renata Zagmajster (partnerka harmonikarja Jožeta Drugoviča), Tina Lugarič in Daša Stajnko (partnerka basista Žana Potočnika) FOTO: osebni arhiv

Vendar ta valček ni bil edini, ki ga je Tina na praznovanju slišala prvič. Svojega, z naslovom Ti si izvir družinske sreče, je Bojan posnel z njunima otrokoma, 13-letno hčerko Evo ter devetletnim Žanom. On je tokrat vzel v roke harmoniko, Eva klarinet, Žan trobento, vsi so mamici Tini zapeli. In tudi ob tej pesmi, ki je prav tako na portalu youtube, se marsikomu naježi koža. »Na praznovanju je bilo veliko, res veliko solz, a upamo, da bodo naslednjih 50 tekle le še solze sreče,« pravi glasbenik.

Družina Lugarič: Bojan, Žan, Eva in mamica Tina FOTO: osebni arhiv

Tina in Bojan Lugarič sta srečno poročena že 23 let. FOTO: osebni arhiv

Slovenski zvoki, ki so to poletje zelo zasedeni z igranji, so za valček Življenje moje je lepše v dvoje posneli še videospot – na res zelo vroč dan, ko je termometer kazal 35 stopinj Celzija. A je izdelek lep in so nanj ponosni. Že to nedeljo boste lahko slišali valček v živo vsi, ki jih boste prišli poslušat v Vitanje na letošnjo 33. Holcerijo.