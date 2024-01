Shana Flogie: Zdaj je vse na nas (Suzy)

Pluton je prvič prešel v vodnarja 23. marca in ostal v njem do 11. junija 2023, drugega bo od 20. januarja do 1. septembra 2024, naslednji prestop bo 19. novembra 2024, ko se bo preselil v ribi in tam ostal do 8. marca 2043. Vmes tako ostaja na zadnjih stopinjah kozoroga, ki so povezane s karmičnimi dogodki rušenja sistema in družbene ureditve, kakršna smo poznali do sedaj. Pluton vpliva na globalno dinamiko Če nam je všeč ali ne, bo tehnologija obvladovala večji del naših življenj. Pluton deluje počasi, a neizogibno. V človeškem telesu vlada reproduktivnim organom, hipofizi in izrastlinam. V...