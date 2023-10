Saro bo popeljal pred oltar (Suzy)

Nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik je šel na kolena pred dvakratno državno prvakinjo v skvošu Saro Rojnik. »Da, večno ti bom šla na živce!« je na družabnem omrežju napisala ljubka svetlolaska, ki mu je ukradla srce. Zaljubljenca sta se spoznala na kajtanju in kmalu je preskočila iskrica.

Devetintridesetletni športnik je s kineziologinjo in športno trenerko našel ljubezen po ločitvi od prve žene, s katero sta se razšla po petih letih zakona. »Težke trenutke je treba prebroditi in paziti, da ne delaš škode otrokom,« je poudaril in dodal, da je pomembno, da ostaneš v dobrih odnosih, saj je z Mašo živel deset let in je mati njegovih otrok.

Zaljubljenca sta se spoznala v športnem okolju. FOTO: osebni arhiv/instagram

Pripeljal bo dva navihanca

V drugi zakon bo tako pripeljal tudi dva navihanca, Laro in Leva, ki se s Saro dobro razumeta, saj jih druži ljubezen do športa. Lara jezdi in s konji preskakuje ovire ter igra tenis, Lev je preizkusil že rokomet in košarko ter se posveča tenisu, tako da bo družinica aktivna še naprej. Čestitke in srečno!