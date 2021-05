Sanjski moški znanih Slovenk (FOTO)

Odpri galerijo

Videl jo je takšno, kakršna je Pisateljica Desa Muck je pred leti svojo sorodno dušo našla v šest let mlajšem Igorju Blažini, s katerim uspešno krmarita tudi poslovno. Od leta 2013 sta neločljiva, svojo pravljico pa je Desa doživela, ko je z njim stopila pred oltar, čeprav je bila prepričana, da po treh propadlih zakonih ne bo našla moškega svojih sanj. »On je bolj previden, stabilen, odgovoren, skrben in pripravljen na vse, jaz pa nič od tega,« je o svojem najdražjem povedala Desa, ki iskreno prizna, da je Igor prvi moški, ki jo je videl tako, kakršna v resnici je. Da je našla moškega, s katerim bo v sreči in zadovoljstvu živela do konca svojih dni, je spoznala v trenutku, ko jo je Igor osvojil tudi s smislom za humor, s katerim vsak dan odganjata skrbi.