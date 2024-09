Sanjska poroka v ansamblu Šepet (Suzy)

»Bilo je sanjsko, nepopisno lepo, vse bi takoj še enkrat ponovila. Seveda z istim možem,« je po poroki za revijo Suzy spregovorila čudovita nevesta Lara Voler Goličnik, ki je svojemu ponosno dodala še priimek moža Aljaža. A preden sta si izmenjala poročna prstana, ju je čakalo nekaj preprek, ki so bile predvsem zabavne in so svate pošteno nasmejale.

Lara in Aljaž po prihodu iz cerkve sv. Jurija v Mozirju, kjer so ju pričakali svatje.

Vse se je začelo na ženinovem domu v Šmartnem ob Paki, ta se je nato odpravil po nevesto v Mozirje. Na poti je moral premagati kar nekaj ovir, med drugim prežagati leseni tram, s čimer je dokazal, da bo v življenju vsemu kos. Še bolj zabavno je bilo na nevestinem domu, kjer se je ženin pošteno načakal, preden je na vratih zagledal svojo prelepo nevesto. Pred njo je namreč prišlo iz hiše nekaj 'lažnih' nevest. Prva je bila Larina mama, drugi je skozi vrata stopil Damjan Murko, ki ga ženin res ni pričakoval. Murko je dvignil tančico in pokazal na lice, češ, naj ga poljubi. Poljub je dobil, posnetek tega je na spletu že postal viralen. Tretja je iz hiše prišla njuna hčerkica Kim in atija spravila v solze, nič manj te niso tekle, ko se je na vratih končno prikazala prava nevesta.

Ansambel Šepet skupaj z mladoporočencema v svatovski opravi

Sledila je vožnja do mozirske cerkve sv. Jurija, kjer je sveto mašo opravil župnik Ivan Hrastnik, za glasbeni pečat sta poskrbela Marina in Franjo Oset. »Zame najbolj čustven trenutek je bil, ko sem v cerkvi v spremstvu očeta in ob poročni koračnici počasi stopala do oltarja,« nam je ganjena pripovedovala Lara, ki je presenečenje možu Aljažu pripravila po končanem obredu. Zunaj ju je pričakal špalir svatov, na vsaki strani sta stali reševalni vozili, saj je zaposlen kot reševalec v velenjskem zdravstvenem domu. Zaigrala je Golica, oglasile so se sirene reševalnih vozil. A tokrat zgolj za srečo.

Po cerkvenem obredu so se odpeljali do posestva Lisjak na Jasi, na Vranskem, a so do tja ušpičili še marsikaj. Celo promet so ustavili sredi ceste in plesali. Na Jasi se je nato zgodil še civilni obred in spet novo presenečenje za ženina. Hčerkica mu je prinesla zlato srce, na katerem je pisalo, da prihaja ljubezen njegovega življenja. Aljaža so spet oblile solze, ko je prišla njegova izvoljenka. »Četudi sem rekla, da sama ne bom pela, ker bom preveč jokala, sem zmogla zapeti globoko sporočilno pesem Eno srce, kljub temu da se mi je vsaj dvakrat zatresel glas,« nam je zaupala. Oba sta jokala, ko sta drug drugemu prebrala posebni zaobljubi, nato se je končno začela nora zabava z Vražjimi muzikanti.

Izmenjala sta si poročna prstana.

Vmes je bil na vrsti še nastop virtuoza na klavirju Roka Kosmača. »Tudi Aljaž je presenetil mene, ko je zapel samo zame. Najprej sam, nato še z mojim očetom. Priznam, da nisem vedela, da ima moj oče tak posluh,« nam je še razkrila Lara, ki je bila res čudovita nevesta. Njena poročna priča je bila sestrična Deja, njegova njegov brat Ambrož. »To je bila edinstvena poroka, polna solz sreče in zanimivih zapletov, saj so ukradli moj šopek in mene, celo Aljažev suknjič in njega. Adrenalina je bilo toliko, da sva oba zaspala šele v nedeljo popoldne. Najin poročni dan si bova skratka zapomnila za vse življenje, kot poje v pesmi Marko Vozelj,« sklene mladoporočenka.