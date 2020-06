Samo na RTV Slovenija: Legende za vse čase!

Lani je oddaja Studio City praznovala častitljivih 30 let. V treh desetletjih so jo ustvarjali mnogi ljudje, od leta 1998 pa jo vodi Marcel Štefančič, ki je sicer kot filmski kritik pri njej sodeloval že od začetka. Alternativno in drzno!

Slovenska nacionalka ima nedvomno bogato zgodovino, v katero SO se v zadnjih nekaj desetletjih zapisale številne oddaje, kvizi, dokumentarci, intervjuji in številni drugi projekti, ob katerih smo se izobraževali, se smejali, obstali odprtih ust, predvsem pa so ob njih odraščale številne generacije.Kljub očitkom, ki se tu pa tam pojavljajo na račun naše največje televizijske hiše, lahko nedvomno rečemo, da so bile in vedno bodo oddaje, ki jih lahko vidimo samo na Televiziji Slovenija, brez katere bi bilo naše življenje zagotovo prikrajšano za bogat program.