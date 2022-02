Rok Vihar: Rečejo mi preklemano simpatična baraba

Njegov priimek se izgovori s poudarkom na i. Ni Vihár, pač pa Víhar. Ga moti, ko ga naslovijo narobe? »Vprašajte Oblake, koliko jih to moti,« se namuzne. Vseeno pa ga je viharnost vendarle malce oplazila. »Zagotovo me je zaznamovalo, rad imam veter, morje, sonce, hribe,« pravi. Ima viharen značaj? »Če vprašate moje bližnje, bodo nedvomno pritrdili. Jaz v tem vidim predvsem svoje razpršeno zanimanje, saj me res privlačijo različne stvari.« Navezan na ljudi Zgodnje otroštvo je preživel v Mariboru in se pri 20 odselil v Ljubljano. Zdaj je že veliko več let v...