Prvi teden Evrovizije: kdo smrči in kdo zmaguje (FOTO)

Tako olikanih, spoštljivih in lepo vzgojenih predstavnikov na Evroviziji še nismo imeli. To trdim z gotovostjo, ker že dolga leta spremljam ta glasbeni festival in nemalokrat doslej so jo prav nastopajoči s trmo in neprofesionalnim odnosom zagodli naši delegaciji. Tokrat je vse drugače, kar je mogoče ugotoviti že po uvodnih minutah pogovora, ko štirje mladeniči in mladenka vsakogar nagovarjajo z vi, gospod in gospa. Zali gre najbolje »Kar na 'ti', vas prosim, sicer bo za vsak 'vi' padlo pivo,« sem jih izzval in čudežno je zaleglo. »Že režiser Nejc Levstik j...