Prenovljena Adele: Nov videz, nov dom (FOTO)

Minulo leto je bilo za britansko pevko Adele prelomno na marsikaterem področju. Tudi uradno se je ločila od očeta svojega otroka Simona Koneckega, si izklesala postavo tako, da o nekdanji debelušni podobi ni niti sledu več, in obnorela svet z novo uspešnico Easy On Me, ki je del njenega najnovejšega albuma 30.

Svetli, elegantno opremljeni prostori ponujajo pogled na očarljiv vrt.

Kopici sprememb v novem letu 2022 dodaja še eno: če gre verjeti govoricam, bo svojemu naboru sanjskih nepremičnin v kratkem dodala novo. Ogrela naj bi se za razkošno vilo igralca Sylvestra Stalloneja na Beverly Hillsu.

Slavni mišičnjak je vilo poskušal prodati že v devetdesetih, a z visoko ceno, skoraj sto milijonov evrov, mu ni uspelo najti pravega kupca. Ob zadnji prodaji je ceno spustil za približno polovico, tako naj bi Adele zanjo odštela dobrih 50 milijonov evrov. Vilo, ki meri 1700 m2, je oblikoval slavni arhitekt Richard Landry, znan po izdelavi t. i. megadvorcev. Ima šest spalnic in devet kopalnic, bazen, dvorano za kegljanje, sobo za biljard, savno, teraso, teniško igrišče in razkošen vrt. Notranjost je opremljena v klasičnem slogu s pridihom modernega.

Megadvorec stoji v prestižnem naselju, ograjenem z ograjo – vanj lahko vstopajo le lastniki in njihovi prijatelji.

Med najzanimivejšimi prostori je Stallonejeva nekdanja delovna soba, polna fotografij in kipcev igralca v njegovih najboljših letih, ki pa jo bo nova lastnica najbrž opremila po svoje. Vila ima tudi kadilnico, v kateri si je nekdanji lastnik s prijatelji rad kdaj pa kdaj privoščil cigaro. Adele se je kajenju s pomočjo hipnoze odrekla že pred časom, tako da bo sobo s prezračevalnim sistemom lahko uporabila za kak drug namen.