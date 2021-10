Premagal je svoj največji strah

Na odru je neustrašen, saj ne trepeta niti pred množico podivjanih mladenk, ki vpijejo njegovo ime, a v zasebnem življenju je imel priljubljeni pevec Luka Basi še pred kratkim velik strah – pred letenjem.

Zdaj si končno lahko oddahne, saj je to težavo premostil, in to kar na svoj 28. rojstni dan, ki ga je praznoval pred dnevi. Basiju je dve nepozabni presenečenji pripravila njegova najdražja Nastja Gabor, s katero imata dva otroka, in sicer je bilo prvo presenečenje polet z letalom, drugo pa zabava, na kateri so se zbrali njegovi najbližji, čeprav je Luka mislil, da bo sam kot gost zapel na zabavi nekoga drugega.

Predvsem je ponosen na to, da je končno premagal strah pred letenjem, čeprav je iskreno priznal, da je imel pred poletom precejšnjo tremo.