Preboj naprej in poslovne priložnosti

Jupiter, njen vladar, je v vodnarju, zato potrebuje svobodo, ne prenese omejitev, je moderna, napredna, lahko tudi rahlo ekscentrična ženska, ki se bori za pravice drugih in bolj pošteno družbo. Jupiter je lepo povezan z Neptunom, planetom umetnosti, ustvarjanja, glasbe, prav tako je slednji v trigonu s Soncem, kar pomeni, da je našteto njeno poslanstvo. Ker je Neptun povezan tudi s Plutonom, ki barva njeno kariero, je na poti do uspeha zelo vztrajna, zagrizena, strastna in odločna. V karti ima dva lotosa, planeta posebnih talentov in sposobnosti, vezana na ustvarjanje, kariero in naklonjenost...