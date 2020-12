Potica brez jajc in mleka

foto Shana Flogie

Tudi tistim, ki niste vešči peke sladic, bo tale potička vsekakor preverjeno uspela. Priprava je preprosta in traja le nekaj minut. Zmešaš, razvaljaš, namažeš in vržeš v pečico. Preizkusite, potička je odlična, pravi, ki z njo razveseljuje svojo družino ob praznikih.* 0,5 kg pirine moke (uporabite lahko tudi polovico pirine in polovico kamutove ali amarantove, saj te moke našega telesa ne zakisajo)* vrečka vinskega kamna* malo soli* naribana lupinica bio limone* 8 dag kokosovega masla* 3 žlice javorjevega sirupa (lahko medu)* 2,5 dcl toplega mandljevega ali rastlinskega mleka* 600 g mletih lešnikov ali mandljev (delujejo bazično na naše telo)* 2 žlici kokosovega masla* žlička cimeta* skodelica namočenih rozin (namočite jih v vodo, lahko dodate malo ruma, medtem ko pripravljate nadev in testo)* 3 dcl toplega mandljevega ali rastlinskega mleka (jaz dodam še tetrapak sojine smetane)* 3 velike žlice javorjevega sirupa (lahko medu)Iz sestavin zamesite testo – če je premokro, dodajte malo moke, sicer pa malo mleka. Testo razvaljajte. V skledi zmešajte vse sestavine za nadev, lešnike ali mandlje prelijte z mešanico vrelega mleka in medu ali sirupa ter dodajte cimet in kokosovo maslo. Dobro premešajte, da dobite prijetno gosto kašo. Če je nadev presuh, dodajte mleko, da bo potica res sočna. Z maso premažite razvaljano testo in jo posujte z odcejenimi rozinami. Zvijte ga v rolo ter prestavite okrogel ali oglat pekač, ki ste ga predhodno namazali z maščobo. Pecite približno 60 minut pri 170 stopinjah oz. dokler se potica zlato rumeno ne zapeče. Ohladite jo, narežite in uživajte v vsakem grižljaju. Dober tek!