Ponosni Klemen Slakonja: Mojca je njegov največji navdih

Vsestranski Klemen Slakonja je že večkrat dokazal, da je moški mnogih talentov. Njegova prisotnost na odru je vedno izjemna in neprimerljiva, a pravi, da ima doma resno tekmico. Ponosni voditelj, igralec in glasbenik je s tem mislil na svojo življenjsko sopotnico Mojco Fatur, ki trenutno po Sloveniji navdušuje s predstavo Nikoli ni prepozno.

Ob velikem uspehu najdražje neizmerno uživa in ne skriva veselja ob glasnih aplavzih in pogledu na polne dvorane. »Premiera je že mimo, a nikoli ni prepozno, da povem, da sem ponosen na izjemno Mojco in hkrati vesel, da lahko v njenem talentu uživajo vsi, ne samo mi doma,« pohvali svojo srčno izbranko, o kateri še rad pove, da je ob njej iz fanta dozorel v moškega in da si brez njenega mnenja enostavno ne zna več predstavljati svoje ustvarjalne poti.