Poletni pozdravi z Darjo Gajšek

V drugi oddaji bo Darja zaigrala na harmoniko skupaj z legendarnim Mirom Klincem.

Marina Klinc Oset, žena modrijana Franja Oseta, z mamo Mileno Klinc

Da je harmonika inštrument, ki razvedri tudi tiste, ki se morda bolj navdušujejo nad drugačnimi ritmi, je že leta 2005 dokazal legendarni. Ko se je s svojim ansamblom pojavil na koncertu ob 15-letnici skupine Big Foot Mama, mu je uspelo navdušiti res veliko množico rockerjev.S harmoniko pa se že od otroških let druži, ki smo jo sedem let videvali obv Slovenskem pozdravu. A njune skupne voditeljske poti so se spomladi razšle. Blaž je, ob, prevzel vajeti oddaje V petek zvečer, Darja pa je zdaj dobila priložnost v Poletnem pozdravu, ki ga bo vodila in zanj pisala tudi scenarije. »To je odgovorna naloga, a sem hkrati zelo vesela, da sem dobila to priložnost,« nam je zaupala dober teden pred snemanjem prve oddaje, v kateri bo gostila izključno narodno-zabavne ansamble različnih generacij. »Vsak teden se bomo lotili ene aktualne teme, v sodelovanju z glasbenimi gosti pa izbirali najboljše videospote naših ansamblov,« razkriva voditeljica.V prvih štirih oddajah bodo tako predstavili 16 videospotov, v vsaki po štiri. Glasbeni gostje, vsakič bodo gostili tri ansamble različnih generacij, in uredništvo oddaje pa jih bodo ocenili in tista dva, ki bosta imela boljši rezultat, se bosta uvrstila v nadaljnji izbor. Sledila bodo izločanja do zadnje, finalne oddaje, v kateri bo med le še dvema finalistoma izbran najboljši videospot letošnjega poletja. Že nocoj bodo tako predstavljeni prvi štirje, ki se bodo potegovali za ta laskavi naziv. Sicer pa bo Darja Gajšek s svojo harmoniko skupaj z osrednjim glasbenim gostom v vsaki oddaji odigrala eno znano vižo. V prvi, ki bo na sporedu nocoj, bo gostila legendarni Alpski kvintet, ki je na sceni že 55 let. Pol stoletja je z njim tudi, maskota ansambla in osrednji gost oddaje, v kateri bodo govorili o veselicah.Prav tako bomo videli in slišali Mlade Dolenjce ter zasedbo Marcela IN. Že prihodnji petek, 9. julija, bo Gajškova v oddaji gostila Ansambel Mira Klinca, ki ga v glavnem sestavljajo, kot pove že ime, člani družine Klinc. Z Dolenjske bodo televizijske gledalce pozdravili še člani Ansambla Petan, najmlajši od treh gostujočih ansamblov pa bo Ansambel Vzrok. In prav s snemanja druge oddaje vam ponujamo na ogled nekaj fotografij, sicer pa ne pozabite že zvečer sesti pred televizijske zaslone, kjer nas bo Darja Gajšek razvedrila s svojo 'rutarco'.