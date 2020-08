Počitek je zame prava muka!

Energična Ivica Vergan bo prihodnje leto dopolnila okroglih 70 let, vendar ji teh nikoli ne bi pripisali. Zato ker nikoli ne nerga, vedno ima polne roke dela, in če ji ga zmanjka, si ga najde. Izkušena glasbenica nam je zaupala, da je v zadnjih mesecih zelo pogrešala odre, a je imela njena skupina kljub temu veliko obveznosti. »Zelo ustvarjalni smo. Posneli smo deset pesmi za nov album, ki bo izšel septembra ali oktobra,« svoje fante pohvali Ivica. Doda, da so za naslovni pesmi posneli tudi dva videospota, zato jim ni bilo dolgčas. Pred kratkim so znova stopili na oder, in sicer v Postojni, koncert pa je bil zanjo po dolgih ...