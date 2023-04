Petdnevni post za zdravje in dolgoživost

Za učinkovito razstrupljanje najprej potrebujemo kakovosten spanec od sedem do osem ur, saj je spanje čas, v katerem potekajo najpomembnejši razstrupljevalni procesi.

Ne smemo pozabiti tudi na hidracijo telesa z vnosom večje količine vode in pomoč v obliki raznobarvne zelenjave in sadja. Tudi savna je eden od načinov pomoči našemu telesu, ki podpre funkcijo mitohondrijev (majhni organeli v celicah, ki ustvarjajo energijo), zmanjša srčno-žilna tveganja, demenco in še veliko več. Ali ni to čudovito?

Toda kako lahko še bolj podpremo čiščenje, ki se dogaja v celicah, in se resnično pomladimo? Odgovor je: s postenjem.

Na staranje lahko vplivamo

Čeprav so oblike postenja znane že stoletja, je njihova priljubljenost zadnje čase v veliki meri posledica prenovljenega pogleda na staranje. Danes je na voljo veliko raziskav, ki nam omogočajo merjenje in ugotavljanje fizioloških označevalcev ter njihove povezave z dolgoživostjo. Sprejeto je, da je staranje neizogibno, vendar sta hitrost ali napredovanje staranja zelo različna.

tina prodnik

Staranje je razdeljeno na dve kategoriji: primarno in sekundarno. Primarno staranje vključuje samo prirojeno napredovanje, pri katerem ne moremo storiti ničesar, medtem ko sekundarno staranje vključuje vse tiste zunanje dejavnike, na katere lahko vplivamo s prehrano in načinom življenja.

Splošno sprejeta teorija prostih radikalov o staranju pravi, da več je v telesu oksidativnega stresa, hitreje se celice starajo. Več kot človek naredi za zmanjšanje tega stresa, počasneje se bodo celice starale in daljše ter bolj zdravo bo njegovo življenje.

Naslednje stresne dejavnike, ki povzročajo staranje, imenujemo sedem stebrov staranja:

* epigenetska sprememba,

* matične celice in regeneracija,

* prilagajanje na stres,

* vnetje,

* metabolizem,

* makromolekularne poškodbe,

* homeostaza proteinov.

Samo telo ima sisteme, s katerimi se prilagaja na oksidativni stres, kar preprečuje kronično kopičenje oksidativnih poškodb. S staranjem telesa se oksidativni stres kot odziv na stresne dejavnike povečuje, hkrati se upočasnjuje obrambni odziv telesa, kar vodi v molekularne, celične in sistemske poškodbe, ki vključujejo poškodbe tkiv in kronična vnetja.

Pokazalo se je, da zmanjšanje vnosa kalorij vpliva na več dejavnikov staranja. Tudi sama sem kar nekaj let razmišljala o tedenskem vodnem postu. Postenje z vodo je učinkovita metabolna strategija, ki je bila povezana z različnimi pozitivnimi učinki v študijah na živalih in ljudeh. A čeprav sem poznala vse dobre učinke tega posta, se zanj nisem odločila. Po eni strani bi vodni post težko vključila v svoje intenzivno družinsko življenje, po drugi pa me je skrbelo, kako bi to vplivalo na moje hormone. Daljše obdobje brez hrane je lahko zelo stresno za telo.

Pozitivni učinki na metabolizem in dolgoživost

Pred skoraj štirimi leti sem na konferenci proti staranju poslušala o dolgoletni raziskavi, pri kateri so opisali osnovne biokemijske poti staranja celic in raziskovali, kako bi s prehransko intervencijo dosegli podobne rezultate kot s postom. Po letih poskusov na živalih in dokazih o pozitivnih učinkih na metabolizem in dolgoživost so naredili še vrsto kliničnih poskusov na ljudeh in dokazali pozitivne učinke tako imenovane 'diete, ki posnema postenje'.

Sirtfood diet concept. Selected food products high in sirtuin activators with measuring tape on light background, free space

Pokazali so, da so še tri mesece po zadnjem ciklusu petdnevne diete testni subjekti nadaljevali izgubo telesne maščobe v predelu trebuha, znižanju krvnega sladkorja, IGF1 (inzulin rastni hormon 1) in krvnega pritiska. Študije so pokazale, da je petdnevna dieta vsake tri mesece zelo učinkovita za znižanja tveganja za različne bolezni.

Zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki so mi bili predstavljeni, sem se odločila, da jo še sama preizkusim, in bila sem navdušena. Pozneje sem jo nadgradila in v naši skupini Vibrant Longevity jo uspešno naredimo dvakrat letno, imenujemo pa jo petdnevni izziv.

Dieta, ki posnema postenje

Gre za petdnevno nizkokalorično, s hranili bogato mediteransko dieto. Prehranjuješ se, a se zaradi nizke kaloričnosti hkrati tudi postiš. Izziv je enako učinkovit kot vodni post, na ta način pa sprožimo aktivacijo vseh celičnih zaščitnih in regenerativnih procesov. Promoviramo avtofagijo in zamenjavo poškodovanih celičnih komponent z novimi in mlajšimi iz aktiviranih matičnih celic (celice, iz katerih lahko nastanejo različni celični tipi).

Študije so pokazale, da periodično postenje zmanjša tveganje za starostno povezane bolezni, kot so diabetes, rak, srčno-žilne bolezni, Alzheimerjeva bolezen in demenca. Ima tudi druge pozitivne učinke, kot so zmanjšanje telesne maščobe, povečanje mentalne jasnosti, zmanjševanje teže, vzdrževanje zdrave ravni holesterola in vnetja v telesu, zmanjšanje trebušne maščobe, vzdrževanje zdrave ravni krvnega sladkorja in krvnega pritiska.

tina prodnik

Najbolj mi je bilo všeč, da na koncu dobiš brezplačni regenerativni učinek na osnovi matičnih celic! To se zgodi v fazi ponovnega hranjenja in prehajanja na normalno zdravo prehrano. Nobeno zdravilo ali intervencija nima tako globokega regenerativnega učinka na telo! Sposobnost telesa za zdravljenje in njegovo obnavljanje je neverjetno. Mlade matične celice se začnejo regenerirati, tako postaneš mlajši.

Ali ni vse to neverjetno? In to samo po petdnevnem postu s hrano!

Cilj diete je zmanjševanje kaloričnega vnosa na 1000 kalorij prvi dan, nato sledi štiridnevni post z 800 kalorijami dnevno. Dieta temelji na rastlinski osnovi in je sestavljena iz zelenjavnih juh, oliv, oreščkov, zeliščnih čajev in dodatkov, ki imajo zaščitni učinek in zmanjšujejo lakoto.

Kako pogosto naj bi naredili petdnevni izziv ?

1. Enkrat mesečno za ljudi s povečano telesno težo in vsaj dvema fizičnima dejavnikoma za diabetes, raka, srčno-žilne ali regenerativne bolezni.

2. Enkrat na dva meseca za ljudi z normalno telesno težo in vsaj dvema rizičnima dejavnikoma za diabetes, raka, srčno žilne ali regenerativne bolezni.

3. Enkrat na tri mesece za ljudi z normalno telesno težo in enim dejavnikom.

4. Enkrat na štiri mesece za zdrave posameznike na normalni prehrani, ki niso fizično aktivni.

5. Enkrat na šest mesecev za zdrave ljudi s sredozemsko dieto in redno fizično aktivnostjo.

Če imate kakršnokoli metabolno bolezen ali druge zdravstvene izzive, je dobro, da se pred pričetkom posta posvetujete s svojim zdravnikom (verjetno boste morali prilagoditi zdravila). Otroci in ljudje s prenizko telesno težo ne bi smeli izvajati kakršnegakoli posta.

Na zdravo prepisovanje genov vplivajo hrana, misli in okolje, v katerem živimo. Vsakodnevne pozitivne odločitve za zdravje so zelo dobrodošle, in če hkrati občasno dodamo akcijo, kot je petdnevni izziv, nas to lahko podpre na poti do polnega zdravja in življenja.