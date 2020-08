On ni center moje sreče

Sama sem se pred leti reševala tudi odvisnosti od okolice in ugotovila, da sem se po eni strani skrivala in držala nazaj, po drugi pa sem kontrolirala partnerje. Imela sem prepričanje: Če kontroliram ljudi in jim pomagam, me bodo imeli radi. Ste razumeli? Če kontroliram življenje partnerja, me bo imel rad, želel si me bo in počutila se bom sprejeto, predvsem pa me ne bo zapustil.Bila sem v viziji – jaz sem šef, kontroliram vse in na ta način bom dobila ljubezen. Zato sem imela noro željo pomagati partnerjem. Živela sem za druge, ne zase. Potem sem se naučila, da mora biti znotraj tega drugačno ravnovesje. Najprej sem ...