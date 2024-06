Odrekanje za lepo telo: Mišičasti Denis Avdić (Suzy)

Kdor pridno trenira in se ne nažira s pregrehami, se brez zadržkov pokaže zgoraj brez. Če ne verjamete, vprašajte Denisa Avdića. Radijski mojster vam bo hitro zaupal recept za svoj videz. Zanj ni potrebna nobena filozofija, le razum in trdna volja. Najprej se morate odločiti, da je zdravje na prvem mestu. Zadosti spanca, čim manj razvad in telovadba. S slednjo ni bilo težav, saj je za ekipo Radia1 značilno, da se pogosto znajdejo v kakšnem aktivnem projektu.

Vse se je začelo, ko je pred leti korenito spremenil navade.

Med supanjem s sovoditeljem Miho Deželakom je Denis tako zablestel z izklesanim torzom. Tega zagotovo ni izoblikoval na kavču, temveč v fitnesu, kjer že nekaj časa pridno sopiha. Leta se v njegovem primeru štejejo v obratno smer, saj še nikoli ni bil v tako zavidljivi telesni pripravljenosti. Vse se je začelo, ko je pred leti korenito spremenil navade. Manj službenih obveznosti, več posvečanja sebi in svojim domačim. Slišati je preprosto, čeprav se vmes zgodi, da bi najraje vse pustil in se vrnil na stara pota. A ne, če se pišete Avdić in ste med najbolj oboževanimi v deželi. Predanost in močan karakter sta glavna aduta postavnega voditelja in komedijanta, ki nas vedno česa novega nauči.

Posloviti se je treba od razvad in se posvetiti sebi, da bi poleti lažje smuknili v kopalke.

Tudi tisto, kar se skriva pod oblekami, lahko vpliva na samozavest.