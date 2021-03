Od žensk za ženske

Natalie Portman si želi, da bi bile obema spoloma dovoljene enake reči.

Jennifer Lawrence se ne želi delati prikupne.

Čeprav manj poučeni ljudje radi razlagajo o tem, kako veliko pravic imajo ženske v sodobnem svetu, pa se tisti, ki poznajo statistiko, še naprej borijo za to, da bi bili pogoji življenja in dela enaki za oba spola.Mednje spadajo številne zvezdnice, kot so pevkater igralkein, ki poskušajo vsaka po svoje premakniti zastarelo miselnost. »Ženske zaslužijo manj kot moški za isto delo v skoraj vsakem poklicu in industriji, od vstopnih mest do vodstvenih kadrov, ne glede na to, ali imajo končano srednjo šolo ali doktorat. To je zahrbtno, uničujoče,« je pred leti na konferenci ZN opozorila Arquettova, medtem ko se je Beyonce čudila mnenju, ki ga imajo ljudje o feminizmu. »Ne razumem negativnega prizvoka te besede oziroma zakaj naj ne bi vključevala nasprotnega spola. Če si moški in verjameš, da bi morala tvoja hči imeti enake priložnosti in pravice kot tvoj sin, si feminist. Potrebujemo tako moške kot ženske, ki razumejo dvojne standarde, ki še vedno obstajajo, in nujno se moramo o tem pogovarjati, da lahko spremenimo stvari,« je prepričana zvezdnica.Lawrenceova se je zavzela za to, da naj, tako kot to počno moški, tudi ženske povedo naravnost, če jim kaj ni všeč. »Prebolela sem to, da moram izraziti svoje mnenje tako, da bom, ko ga bom izrekla, še vedno delovala prikupno. Je*eš to. Mislim, da nisem še nikoli delala za šefa, ki bi razmišljal o tem, kako bo nekaj povedal, da ga bodo slišali. Njegov glas je vedno slišan,« je pred časom dejala. Portmanova si želi enakopravnih odnosov med spoloma na različnih področjih: »Želim si, da bi imeli tako moški kot ženske možnost biti samo starši ali samo zaposleni ali pa kakršnakoli kombinacija obojega, ki si jo želijo. Rada bi, da bi tako eni kot drugi imeli možnost v spolnosti početi, kar si želijo, ne da bi jih zaradi tega obkladali z žaljivkami. Želim si, da bi bili eni in drugi lahko šibki ali močni, srečni ali žalostni – pač človeški.«