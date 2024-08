Nina Kostanjšek med veslanjem in zobno ordinacijo (Suzy)

Slovensko veslanje je po dvanajstih letih spet imelo svoje predstavnike na OI. Poleg Isaka Žveglja se je za najvišja mesta potegovala še lepa Nina Kostanjšek, ki bi bila zaradi svojih 176 centimetrov in vitke postave zlahka tudi manekenka, a je v resnici – zobozdravnica. Svetlolaska je kot študentka spontano sedla v čoln in se preizkusila v veslanju.

Lepa veslačica Nina je dekle tisočerih talentov. Predvsem je odlična zobozdravnica.

Postalo ji je všeč, najprej je veslala za rekreacijo, nato bolj resno in začela hitro napredovati. Skozi šivankino uho se ji je kot prvi Slovenki uspelo prebiti na olimpijske igre. Skoraj je že kazalo, da bo ostala brez OI, a so se ji le odprla vrata. Največji napredek je dosegla, ko jo je pod svoje trenersko okrilje vzel starosta slovenskega veslanja Milan Janša. Ob vseh treningih je bila Nina tudi pridna študentka dentalne medicine, ki je danes zaposlena v zobni ambulanti v Rožni dolini. Njeni pacienti pravijo, da je zelo dobra in prijazna zobozdravnica, ki ji je uspelo skoraj čarati, da je lahko uskladila treninge in službo. »Biti moram zelo prilagodljiva. Pozimi sem delala več, spomladi malce manj, potem sem se povsem posvetila olimpijskim igram,« je povedala.