Nika Prevc: Vse brate imam enako rada!

Družina Prevc ima doma (skoraj) same skakalne ase. Ne le bratje Peter, Domen in Cene, na skakalnicah že nekaj let navdušuje tudi njihova mlajša sestra Nika, 16-letna mlada dama, ki je nedavno slavila naziv svetovne mladinske prvakinje. Simpatična, skromna, predvsem pa velika športnica po duši, navdih in podporo od mladih nog išče prav pri svojih treh bratih, ki so njeni največji vzorniki. V skoke se je zaljubila, še preden je prestopila prag osnovne šole, takrat si je njen najstarejši brat Peter že pridno tlakoval pot k vrhu v svetu smučarskih skokov. V skoke se je zaljubila, ko je prvič zag...