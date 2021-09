Nicole Richie praznuje: 40 let porednega dekleta

Ko je tvoj očka slavni pevec, ti ni nič odrečeno.

Nicole ob aretaciji, ko je v zaporu preživela le slavnih 82 minut.

Ko je imela tri leta, so jo njeni starši predaliin njegovi ženi, s katerima so prijateljevali. Sami namreč niso zmogli finančno poskrbeti zanjo. Ko je imela devet let, sta jo uradno posvojila, in tudi ko sta se ločila, deklici nista ničesar odrekla.Posledica tega je bilo razvajeno dekle, ki je s svojo najboljšo prijateljicozačela snemati resničnostno oddajo. Kot bogatašinji sta se preizkušali na kmetiji. V svojih dvajsetih jepreizkusila vse droge, kar jih je našla, od marihuane do heroina, bila boleče suhcena, da se je govorilo o anoreksiji in bulimiji, se pretepala po barih in celo pristala v ječi, ko je vozila pod vplivom drog in alkohola.Pri 25 se je zaljubila viz skupine Good Charlotte. Poročila sta se leta 2010, imata pa 13-letno hčerkoin 12-letnega sina, ustvarila pa je tudi blagovno znamko oblačil in nakita House of Harlow.Družinsko življenje jo je spremenilo, čeprav pravi, da je tudi pri 40 še vedno tako navihana kot nekoč.