Ne na Pariz, cilja na Los Angeles

Po lanski premieri bo ljubljanski kongresni trg ta petek in soboto spet gostil najboljše mlade breakdancerje na svetu. Naslov na finalu tekmovanja World Kidz Breaking Champion branita bboy Tsukki in bgirl Karla, ki sta tudi kandidata za olimpijado v Parizu, kjer bodo podelili prvi komplet olimpijskih medalj v tem športu. Naš 20-letni breakdancer Tilen Grašič - Tasic, ki že opozarja nase na mednarodni sceni in številne like v Sloveniji izvaja prvi, pa želi nastopiti na olimpijadi leta 2028 v Los Angelesu: »Zdaj imam še veliko dela na izpopolnjevanju svojega plesa. Za zdaj je zame smiselno bolj poglobljeno iskanje svojega stila in razvoj potenciala. Pritisk pri doseganju visokih rezultatov bi le omejil moj razvoj, saj mislim, da imam časa za doseganje rezultatov še vsaj deset let. Če bi se že zdaj pahnil v popolno predanost tekmovanjem, bi mi 'brejk' postal le rutina, tega pa si ne želim. Vsekakor pa to ne pomeni, da mi visoke uvrstitve ne pomenijo nič, na tekmovanjih se vsakič maksimalno potrudim.«