Miša Molk: Konec mature, konec torture

Miša Molk je z nami delila občutke vznesenosti, ki so jo prežemali, ko je končala gimnazijo. »Matura, juhej, konec torture,« je bil slogan takratne najstnice.

»Nenehno nas je bilo nečesa ali nekoga strah. In strah ni osvobajajoč, zato smo tako veselo zakorakali po cesti. Jaz s cilindrom na glavi, s hlačami na zvon in s čevlji s platformo. Punce so bile več ali manj v minicah, na maturantskem plesu pa smo ponosno in dostojanstveno nosili svečke v slovo od tikanja in sikanja. V tej isti maturantski obleki in visokopetnih čevljih sem prisopihala še na ljubljanski grad in se, ko se je že danilo, čez tržnico vračala domov,« je orisala lep spomin na gimnazijska leta.

»Še lepši je ta, da je Ula to isto obleko nosila ob zaključku osnovne šole,« zaključi Miša.

Na maturantskem plesu jo je pod roko vodil Arne Hodalič.

Že v gimnaziji je izstopala in vabila poglede z drzno opravo.