Mia Žnidarič je rojena z ascendentom v naprednem, odprtem, človekoljubnem, družbeno angažiranem vodnarju, ki ne mara omejitev, potrebuje svobodo in ima ideje, ki so pred njegovim časom. Moderni vladar Uran je v devici, ki kaže njeno skromno, pridno, prizemljeno in praktično naravo, v konjunkciji s Plutonom, ki prinaša pretrese, transformacijo, krize, iz katerih vedno vstane močnejša, tako kot feniks iz pepela. Tradicionalni vladar Saturn je v 12. hiši in kaže skrivnosti, karmo, potrebo po predelovanju težavne preteklosti. Luna je v biku, v 3. hiši. Pomembno ji je, da se izraža, pokaže, pove s...