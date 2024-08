Med zemljo in nebom in širnim oceanom sem doma (Suzy)

Moja Bretanja, moja druga domovina, me je za vedno očarala, takoj ko sem stopila na njena tla. Prvič sem jo obiskala leta 2019, na povabilo prijateljev. Takrat sem živela na jugu Francije, v Montpellierju, v univerzitetnem in kulturnem središču tega dela Francije. Tam nisem imela obstanka, pogosto me je vleklo v smer Španije ali Italije, v kraje Marije Magdalene, čeprav nisem nikoli čutila, da bi v njenih krajih tudi živela. Svoj dom je našla zelo blizu gozda Brocéliande ali Merlinovega gozda. FOTO: osebni arhiv Skrivnostna dežela Ko sem prišla v Bretanjo, ki je večja od Slovenije in ima ve...